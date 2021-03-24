Москва, 24 марта, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Возраст родителей, которые вправе получить дополнительную единовременную выплату при рождении ребенка, может быть увеличен с 30 до 35 лет. Соответствующие поправки в законодательство были приняты на заседании Московской городской думы 24 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Композиция из камня «Семья»

Размер выплаты составит почти 103 тыс. рублей. Претендовать на нее смогут родители, которые соответствуют двум критериям: оба моложе 36 лет, при этом как минимум один из них должен быть старше 30 лет.

Отметим, что ряд депутатов подвергли эту норму критике, заявив, что необходимо в принципе убрать возрастные ограничения для семей, в которых появился ребенок.