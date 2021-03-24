Москва, , 15:05 — REGNUM Рубль в последние дни показывает существенное снижение против американского доллара и евро. Снижение рубля продолжается после заявления президента США Джозефа Байдена в отношении Владимира Путина, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик АО ИК «Фондовый Капитал» Даниил Болотских.

Рубль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В ходе своего интервью Байден также сообщил, что в скором времени Россия увидит новые санкции за «попытки вмешаться в американские выборы».

На фоне таких заявлений стоимость российского госдолга обвалилась до уровней марта 2020 года, а Министерство финансов РФ взяло паузу в размещении ОФЗ, которое было намечено на 24 марта.

Причина паузы — «возросшая волатильность на финансовых рынках». Обвал турецкой лиры и рост доходности по американскому долгу, действительно, служат негативным фактором для рубля. Однако не должны вызывать таких резких снижений рубля.

Санкции против российского госдолга — отдельный случай, ведь они затронут экономику РФ в целом, а не точечно, как например возможные санкции против «Северного потока — 2».

Дополнительно обсуждается отключение российской банковской системы от SWIFT, однако такой исход маловероятен. Скорее всего, Европейские партнеры поддержат США в случае введения санкций.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в недавнем интервью назвал отношения Европейского Союза и РФ «разорванными в клочья». Развязка истории ожидается на этой неделе», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта на торгах Московской бирже пара доллар/рубль повысилась на 1,93%, до 76,39 руб., евро/рубль — на 1,17%, до 90,46.

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