Киев, 24 марта 2021, 15:11 — REGNUM С 1 января 2023 года Украина может потерять 11 угольных энергоблоков теплоэлектростанций. Об этом заявил член дирекции ЧАО «Центрэнерго» Сергей Колесников во время онлайн-встречи «Прохождение осенне-зимнего периода 2020/21. Выводы и рекомендации».
Он рассказал, что использование энергоблоков может прекратиться из-за невыполнения Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ), на реализацию которого у государства нет денег.
Колесников отметил, что ранее модернизация финансировалась благодаря надбавке, предусмотренной энергорынком.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 2020 год украинская госкомпания «Энергоатом» завершила с убытком в размере $175 млн.
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