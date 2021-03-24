Киев, , 15:11 — REGNUM С 1 января 2023 года Украина может потерять 11 угольных энергоблоков теплоэлектростанций. Об этом заявил член дирекции ЧАО «Центрэнерго» Сергей Колесников во время онлайн-встречи «Прохождение осенне-зимнего периода 2020/21. Выводы и рекомендации».

Он рассказал, что использование энергоблоков может прекратиться из-за невыполнения Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ), на реализацию которого у государства нет денег.

«Наша страна взяла на себя обязательства по качеству дымовых газов, их очистке… После 2022 г., у нас 11 угольных энергоблоков по всем ГК ТЭС, из них два блока по ТЭЦ, будут нелегитимно работать с 1 января 2023 года», — рассказал эксперт.

Колесников отметил, что ранее модернизация финансировалась благодаря надбавке, предусмотренной энергорынком.

«Сегодня такой составляющей нет, источника финансирования нет, и дальнейшем её не видно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 2020 год украинская госкомпания «Энергоатом» завершила с убытком в размере $175 млн.

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