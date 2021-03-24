Талдом, Московская область, , 15:03 — REGNUM Шестилетняя девочка, которую нашли истощённой в антисанитарных условиях в городе Талдом Московской области, находится под наблюдением врачей, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«Как говорят медики, у девочки есть небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная, социализированная», — рассказала Мишонова.

По словам омбудсмена, дальнейшую судьбу ребёнка определят органы опеки после проверок.

Мишонова добавила, что семья, где нашли девочку, переехала в Талдом из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, малолетнюю девочку в истощённом состоянии и без средств гигиены нашли в частном доме в Подмосковье.