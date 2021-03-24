Токио, , 15:02 — REGNUM Разработчики из Team Ninja рассказали, почему в будущий сборник игр Ninja Gaiden: Master Collection не войдут оригинальные части Ninja Gaiden. Об этом 24 марта сообщает «Игромания».

Как оказалось, разработчики попросту потеряли исходные данные первых двух частей Ninja Gaiden. В связи с этим их пришлось заменить на Sigma-версии игр.

Напомним, что сборник Ninja Gaiden: Master Collection выйдет уже 10 июня 2021 года. Он будет доступен на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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