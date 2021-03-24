Вена, , 15:05 — REGNUM Венецианская комиссия Совета Европы обеспокоена тем, что в Грузии оппозиционным парламентским партиям могут отказать в государственном финансировании, если их депутаты не будут посещать парламент. Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном 23 марта на сайте организации.

Ранее в Грузии внесли поправки в закон «О политических объединениях граждан», которые предусматривают лишение партий финансирования, если хотя бы половина их депутатов не посещает парламент в течение полугода без уважительных причин.

«Таких широких санкций против партий, не участвующих в парламентской деятельности, не существует ни в одной из стран-участниц Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ», — говорится в заявлении.

В нём также дана негативная оценка поправкам в избирательный кодекс Грузии, по которым партии можно лишить бесплатного эфирного времени, если они объявили бойкот парламенту.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент вошли только 90 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта» и шесть народных избранников от партий «Граждане» и «Европейские социалисты». Остальные депутаты объявили бойкот парламенту.

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