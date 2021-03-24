Анкара, , 15:06 — REGNUM Власти Турции намерены представить текст новой конституции в первой половине 2022 года. Об этом 24 марта сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на седьмом конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

«Конституция будет продуктом открытой и прозрачной работы. Мы рассчитываем подготовить её в первой половине будущего года», — сказал он.

Также Эрдоган уточнил, что новый основной закон станы будет выработан при достижении максимально широкого консенсуса в обществе, и добавил, что он обязательно будет представлен на одобрение всего народа страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжать развивать свои отношения с Россией, США, Евросоюзом и арабскими странами, и будет учитывать при этом собственные интересы и ожидания.