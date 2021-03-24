Самара, , 15:08 — REGNUM Более 950 млн рублей могут направить на комплексное развитие сельских территорий в Самарской области в 2021 году. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сообщается, что в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Самарской области в текущем году планируется осуществить 160 проектов, направленных на благоустройство сельской местности, возвести 20 домов, жилые помещения, которые будут предоставлены сотрудникам организаций по договорам найма. Кроме этого, планируется предоставить 19 социальных выплат на возведение либо покупку жилья.

Отмечается, что в прошлом году в регионе было реализовано 665 проектов по благоустройству сельской местности, закончено возведение 10 жилых домов для 17 семей сельчан, предоставлено 66 социальных выплат на возведение (покупку) жилья.

Кроме этого, было введено в эксплуатацию 11,5 км водопроводов и 4,1 км газопроводов, реализованы проекты комплексного развития сельских территорий в Сергиевском и Кинельском районах.