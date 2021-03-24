Ташкент, , 14:59 — REGNUM Министерство внутренних дел Узбекистана опровергло сообщение о сходе селя в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, сообщили 24 марта в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что несколько телеграм-каналов сообщили ранее о якобы схода селя на 393-м километре автодороги М-39. В МЧС добавили, что видео, которое появилось в социальных сетях снято в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая 2020 года сход селя в предгорьях Бостанлыкского района Ташкентской области Узбекистана привел к затоплению жилых домов.

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