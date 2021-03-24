Вашингтон, 24 марта 2021, 14:59 — REGNUM Племянница вице-президента США Камалы Харрис Мина стала объектом жесткой критики в связи с тем, что она неверно предположила цвет кожи стрелка, убившего десять человек в штате Колорадо, сообщает 23 марта New York Post.
Впоследствии, когда стало известно, что за расстрелом посетителей магазина в городе Боулдер штата Колорадо стоял 21-летний сириец Ахмад Алисса, племянница вице-президента объяснила свою поспешность тем, что подозреваемого задержали живым, а также тем, что «большинство массовых расстрелов в США совершается белыми мужчинами».
При этом Мина Харрис оказалась не единственным, кто посчитал, что за расстрелом посетителей магазина стоял белый мужчина. Ту же позицию заняла феминистка и писательница Эми Сискинд.
Позже Сискинд попытался отразить критику в сети, заявив, что «его имя не определяет цвет кожи. И религия тоже».
В удаленном теперь сообщении в Twitter редактор USA Today по вопросам расы и инклюзии Хемал Джавери добавила, что «это всегда сердитый белый человек, всегда».