Москва, , 14:59 — REGNUM На сегодняшний день данные о влиянии российских вакцин на репродуктивную функцию мужчин и женщин отсутствуют. Об этом журналистам заявила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова Наталия Долгушина.

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«Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет», — сказала Долгушина.

По её словам, в рамках описания данных вакцин «не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин».

Долгушина также отметила, что перенесённый человеком COVID-19 увеличивает риск осложнений процесса беременности и материнскую смертность.