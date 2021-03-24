Брюссель, 24 марта, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Первая личная встреча главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась в Брюсселе. Вопрос о российских ракетных комплексах С-400 входил в повестку встречи, сообщил 24 марта источник в турецком МИД.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

На переговорах Чавушоглу отметил важность отношений между Турцией и США в рамках НАТО. Блинкен выразил благодарность Анкаре за организацию встречи по Афганистану. Главы дипломатий двух стран обменялись мнениями по Сирии, Ливии, Восточному Средиземноморью.

«Турция вновь повторила свои требования в контексте [борьбы с] РПК, СНС и ФЕТО. Обсуждался также вопрос С-400», — сообщил источник агентству ТАСС.

Чавушоглу позднее назвал встречу с Блинкеном конструктивной на своей странице в Twitter.

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