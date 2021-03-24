Сурабая, Индонезия, , 14:57 — REGNUM Представители посольства Франции в Индонезии встретились с мэром города Сурабая, чтобы наладить сотрудничество в области образования и культуры, сообщает Antara.

Мэр города Эри Джахьяди объяснил, что есть возможности для сотрудничества с Францией, одна из которых находится в области образования и культуры.

«Конечно, мы открыты для сотрудничества. Мы также надеемся, что в Сурабаю будут поступать инвестиции, чтобы помочь жителям. Мы надеемся, что сотрудничество с Францией будет и дальше улучшаться», — отметил мэр индонезийского города.

Стороны обсудили возможности по открытию в Сурабая двуязычных классов с надеждой, что многие индонезийские студенты присоединятся к изучению французского языка и в конечном итоге смогут продолжить учебу во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии отметило, что количество людей, прошедших вакцинацию, достигло 2 709 545 человек.

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