Загреб, , 14:57 — REGNUM Экшен-игра Serious Sam 2 получила бесплатное обновление с новым контентом. Об этом 24 марта сообщает издание Eurogamer.

Обновление добавляет в Serious Sam 2 два новых вида оружия, 12 карт для многопользовательской игры и несколько геймплейных механик — например, возможность стрелять с двух рук, используя любые виды оружия. Eurogamer отмечает, что таким образом разработчики проекта решили порадовать геймеров в честь 20-летия со дня релиза оригинальной Serious Sam.

Напомним, Serious Sam 2 вышла в 2005 году. Игра получила преимущественно положительные отзывы от геймеров и критиков.

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