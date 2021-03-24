Киев, 24 марта, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов обратился к политикам, журналистам и общественности с призывом максимально избегать такого понятия, как «Донбасс», отмечая, что это «нарратив, навязанный Украине страной-агрессором».

president.gov.ua Алексей Данилов

Об этом он заявил на конференции сегодня, 24 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Силовик отметил, что юридически слова «Донбасс» нет ни в одном нормативном правовом документе украинского государства.

«Есть четкие названия территорий Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем говорить такие вещи», — заявил Данилов.

По его мнению, использование слова «Донбасс» создает новые предпосылки для «врага» начинать и вести разговоры о развале Украины.

«Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией — «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени»… Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов», — отметил Данилов.

ИА REGNUM напоминает, что в середине марта Данилов признал, что в Донбассе в настоящий момент происходит обострение конфликта, но, добавил представитель Киева, ситуация при этом не критическая и контролируемая украинскими военными.