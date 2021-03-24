Москва, , 14:56 — REGNUM В России люди, решившие поиграть на фондовом рынке, часто игнорируют стабильные и надежные инструменты, предпочитая высокодоходные, а стало быть, и высокорисковые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

«Если фондовый рынок не просядет, что может отпугнуть игроков, то граждане РФ с каждым годом будут активнее инвестировать в ценные бумаги, — сказал Алиев. — Сейчас доля сбережений, инвестированных в акции и облигации, около 20%, а лет через пять лет может достигнуть 30−40%. Факторами, влияющими на это, будут глобальные экономические процессы, устойчивость фондового рынка, политика ЦБ. А рост ключевой ставки может способствовать возврату сбережений граждан в банки».

Алиев подчеркнул, что в погоне за доходом люди игнорируют стабильные и надежные инструменты, например корпоративные облигации с доходность 6−7%, и интересуются инструментами с доходностью 10% и выше.

«Но и риски там также выше. По статистике в основном только 5% участников рынка остаются в плюсе», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России растет интерес населения к игре на фондовом рынке.

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