Улан-Удэ, , 14:56 — REGNUM Депутаты горсовета Улан-Удэ выступили за закрытие питейных заведений, расположенных в жилых домах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, депутатам поступает множество обращений с жалобами жильцов.

При этом многие пивные работают и по ночам. По словам членов горсовета, зачастую владельцы павильонов не имеют правоустанавливающие документы. В связи с этим они рекомендовали комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации подготовить проект закона, который предложат региональному парламенту.

«Сейчас главное — запустить процесс. Многие собственники подобных заведений, понимая, что он необратим, сами будут их закрывать», — отметили в горсовете.

Напомним, ранее в Госдуме приняли закон, который передаёт регионам право ужесточать нормы в отношении подобных заведений.

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