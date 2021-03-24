Турин, Италия, , 14:55 — REGNUM Главным тренером туринского «Ювентуса» может стать наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Об этом 24 марта сообщает Goal.com.

По информации издания, по окончании сезона 2020/21 «Ювентус» может расстаться с нынешним главным тренером Андреа Пирло. В списке специалистов, которых клуб рассматривает на роль нового наставника, есть Зидан.

Отмечается, что сам Зидан не против такой возможности и был бы рад снова поработать с нападающим Криштиану Роналду.

Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус». Зидан возглавлял мадридский клуб с января 2016 по май 2018 года, а также с марта 2019-го.