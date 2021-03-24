Вашингтон, , 14:57 — REGNUM В сети были опубликованы рендеры, сделанные на основе шпионских фотографий семиместной модификации кроссовера Jeep Compass. Изображения автомобиля размещены на сайте «Колёса.ру».

Семиместная версия Jeep Compass «Колёса.ру»

Трёхрядная версия автомобиля может получить название Patriot и удлинённую колёсную базу для более комфортного размещения пассажиров в салоне.

В базовой комплектации Compass будет укомплектован бензиновым мотором объёмом 1,3 л, который агрегатируется с передним приводом. Также покупателям будет доступна дизельная версия модели с турбированным двухлитровым мотором и девятискоростной автоматической коробкой передач. Она получит привод 4×4.

Семиместный кроссовер ориентирован на авторынки Бразилии и Индии.

Ранее компания Jeep представила современную версию вседорожника Jeep Grand Wagoneer, который собирался с 1984 по 1991 год. Модель изготовлена на «тележке» полноразмерного пикапа Ram 1500. Автопроизводитель позиционирует Wagoneer в качестве модели премиум-класса.

Читайте также: Jeep представит удлинённую версию Compass