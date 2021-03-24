Обнародованы рендеры семиместной версии Jeep Compass
Вашингтон, 24 марта, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В сети были опубликованы рендеры, сделанные на основе шпионских фотографий семиместной модификации кроссовера Jeep Compass. Изображения автомобиля размещены на сайте «Колёса.ру».
Трёхрядная версия автомобиля может получить название Patriot и удлинённую колёсную базу для более комфортного размещения пассажиров в салоне.
В базовой комплектации Compass будет укомплектован бензиновым мотором объёмом 1,3 л, который агрегатируется с передним приводом. Также покупателям будет доступна дизельная версия модели с турбированным двухлитровым мотором и девятискоростной автоматической коробкой передач. Она получит привод 4×4.
Семиместный кроссовер ориентирован на авторынки Бразилии и Индии.
Ранее компания Jeep представила современную версию вседорожника Jeep Grand Wagoneer, который собирался с 1984 по 1991 год. Модель изготовлена на «тележке» полноразмерного пикапа Ram 1500. Автопроизводитель позиционирует Wagoneer в качестве модели премиум-класса.
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