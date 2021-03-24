Москва, , 14:54 — REGNUM Легендарный ежегодный фестиваль Irish Week продолжается в Москве и Санкт-Петербурге и ждет гостей до 28 марта. С аншлагами прошли первые кинопоказы, фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика» и семейная программа, однако, сообщают организаторы, на второй неделе фестивалю будет, чем удивить поклонников ирландской культуры.

26 марта в 19:00 лучшие танцевальные коллективы Москвы поделятся с публикой взрывной энергией и красотой в рамках фестиваля-парада ирландского танца St. Patrick’s Dance Parade на сцене концертного зала «Мир». Танцевальное шоу будет сопровождаться живой концертной программой музыкантов коллектива Lost Temple Brothers, в руках которых оживают народные ирландские музыкальные инструменты. А пришедших на фестиваль заранее прямо в фойе концертного зала на открытом мастер-классе научат движениям различных видов ирландского танца.

В честь открытия собственного онлайн-кинотеатра в Москве на ирландском кинофестивале 25 марта состоится эксклюзивная премьера проекта о современной ирландской музыкальной культуре Playback. После просмотра фильма директор фестиваля Анна Грязнова и создательница подкаста о популярной музыке «Фан-зона» Анна Чекарева обсудят запуск онлайн-кинотеатра на сайте irishweek.ru, на платформе которого жители СНГ смогут увидеть Playback, а также обсудят музыку Ирландии, новые онлайн-форматы кино и музыкальных мероприятий. 27 марта у детей и их родителей появится уникальная возможность увидеть анимационную сказку «Легенда о волках» в русском дубляже на огромном экране премьерного зала киноцентра «Октябрь» — оценив востребованность фильма создатели Irish Week ввели в программу дополнительный показ. Любителей романтических историй, красивых звездных пар и ирландских пейзажей 27 марта ждет показ комедии «Дикая парочка» с Эмили Блант («Дьявол носит Прада») и Джейми Дорнаном («50 оттенков серого»).

Последняя неделя кинофестиваля порадует жителей Петербурга брутальной комедией об ирландских парнях «Пацаны», драматической историей двух сестер «Из огня да в полымя», сборником короткометражного кино Ирландии, состоящего из легких и радостных зарисовок из жизни самых разных людей, а также документальным портретом жизни дублинского художника Шона Хиллена в фильме «Завтра суббота».

Постоянные хранители атмосферы Ирландии в России — ирландские пабы встретят гостей двух столиц хорошими напитками и живой ирландской музыкой. 25 марта в 20:00 в Abbey Players Pub, единственном пабе, стилизованном под атмосферу театра, пройдет спектакль по пьесе Мартина МакДонаха «Палачи». 27 марта в 19:30 состоится концерт-беседа «Почти всë о святом Патрике» и новая концертная программа группы «Воинство сидов» в O’Donoghue’s Pub, а 28 марта в в Abbey Players Pub в 18:00 можно будет весело попрощаться с Неделей Ирландии до следующего года, а также насладиться концертной программой группы Foggy Dew. Подробная программа и билеты по номинальной цене — на сайте фестиваля: http://irishweek.ru/