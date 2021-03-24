Москва, , 15:08 — REGNUM МЧС поддержит инициативу о страховании домов в зоне паводка, если таковая будет рассматриваться. Об этом 24 марта заявил заместитель министра чрезвычайных ситуаций России Виктор Яцуценко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В соответствии с тем, что помощь возложена на МЧС только по выплатам, а вопросы жилья, инфраструктуры — отвечают другие министерства, то данный вопрос мы поддержим, если он будет вынесен на обсуждение», — заявил он во время мероприятия.

Также замглавы МЧС отметил, что ведомством предпринимаются превентивные меры для борьбы с паводком на территории России. Так, в апреле на территории страны начнут работу 44 оперативные группы, вооруженные современными беспилотными системами. В их задачу будет входить проведение съемки местности и дальнейшее создание модели населенного пункта с его инфраструктурой.

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