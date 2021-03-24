Бишкек, , 14:54 — REGNUM Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Киргизии вынес на общественное обсуждение законопроект о предоставлении правительству права продавать лицензии на разработку недр без проведения аукционов и конкурсов.

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При этом право пользования недрами по решению правительства будет предоставляться только компаниям и предприятиям, 100% акций которых принадлежат государству.

В ведомстве утверждают, что принятие этого законопроекта позволит оптимизировать систему госуправления в сфере недропользования и упростит процедуру получения лицензии на геологическое изучение и разработку недр для госкомпаний.

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