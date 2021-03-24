Суздаль, Владимирская область, , 14:53 — REGNUM В городе Суздале (Владимирская область) в детском саду № 2 произошло массовое отравление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

2 и 3 марта у 15 детей из одной группы проявились симптомы отравления: высокая температура, тошнота, рвота, диарея. Прокуратура и Роспотребнадзор 4 марта провели в учреждении проверку, взяли образцы с объектов пищеблока. Лабораторная экспертиза обнаружила в смывах с образцов пищеблока бактерии группы кишечной палочки и стафилококк.

Администрации Суздальского района внесено представление с требованием устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и привлечь виновных к ответственности.

Троим сотрудникам детского сада были объявлены выговоры. В отношении заведующей дошкольного учреждения и её заместителя по административно-хозяйственной работе возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации».