Бишкек, , 14:53 — REGNUM Верховный суд рассмотрел ходатайство адвоката бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой и отменил вынесенный в отношении нее приговор по делу о незаконном восстановлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву — соратнику Максима Бакиева (старшего сына экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева).

Судебный орган направил уголовное дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам — каким именно, не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2016 года против Аиды Саляновой возбудили уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. Салянову обвинили в том, что она, занимая пост министра юстиции, незаконно выдала адвокатскую лицензию jобвиняемому в преступниях Алексею Елисееву.

В начале октября 2017 года Ленинский районный суд столицы Киргизии приговорил экс-генпрокурора к пяти годам лишения свободы и конфискации имущества, отсрочив исполнение приговора на 12 лет из-за наличия у Аиды Саляновой несовершеннолетней дочери.

В начале февраля 2018 года Бишкекский городской суд пересмотрел дело Саляновой и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Отметим, что Аида Салянова также является фигурантом уголовного дела о незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.