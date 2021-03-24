Ижевск, , 14:53 — REGNUM В Ижевске приняли решение о выделении 1,8 млн рублей на ремонт рухнувшей кровли дома в посёлке Машиностроителей, 84. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Средства будут выделены из Резервного фонда администрации, также дополнительные средства — 798 тыс. рублей — направит на проведение работ региональный Фонд капительного ремонта.

Согласно заключению экспертной комиссии, дефектов, свидетельствующих об аварийном или предаварийном состоянии дома, не выявлено. Состояние чердачных перекрытий признано и стен дома, на которых появились трещины, является ограниченно работоспособным. По мнению жителей дома, трещины появились из-за обрушения кровли, однако комиссия нуждается в проведении дополнительных работ для установления причины появления трещин.

На время проведения работ трем семьям предоставлено жилье в маневренном фонде, девять семей будут жить в санаторий-профилакторий «Ижсталь». Режим ЧС в границах пока сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение кровли многоквартирного дома в посёлке Машиностроителей, 84 произошло в ночь с 16 на 17 марта. Проживающие в доме граждане не пострадали, была проведена эвакуация. По данному факту организована прокурорская проверка. В мэрии отметили, что дом построен в 1960 году, аварийным не признан. Сейчас отключен от всех систем жизнеобеспечения.

Проводится доследственная проверка по факту обрушения кровли дома по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Читайте также: После обрушения кровли дома в Ижевске СК назначил проверку