Стокгольм, , 15:02 — REGNUM Намерение «Либералов» отойти от принципа пакетного принятия бюджета является способом допустить возможность сотрудничества со «Шведскими демократами» по вопросам бюджета. Однако за свою позицию руководство партии рискует заплатить огромную цену. Таким мнением в интервью газете Svenska Dagbladet (SvD) поделилась член исполнительного комитета Стокгольмского региона Анна Старбринк.

Руководство «Либералов» поддерживает идею войти в состав нового правого правительства Швеции, которое будет опираться на поддержку «Шведских демократов». С этой целью в объяснительном письме руководство «Либералов» предложило своим однопартийцам отойти от принципа принятия бюджетного законопроекта единым пакетом.

Как объяснили политики журналистам, так правительство меньшинства будет искать поддержки большинства в Риксдаге, что придаст гибкость законодательному процессу и пространство маневра для исполнительной власти.

«Нямко Сабуни (лидер «Либералов» — прим. ИА REGNUM) представляет это в качестве решения, чтобы избежать заключения нового «Январского соглашения» в будущем. Таким образом этого можно не допустить. Но цена всего этого рискует быть слишком огромной», — заявила Старбринк газете SvD.

Напомним, что принцип пакетного принятия бюджетного законопроекта в Швеции был введен после кризиса 90-ых годов, когда политические партии в Риксдаге долго не могли согласовать позиции по каждому пункту бюджета.

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