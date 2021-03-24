Москва, , 14:51 — REGNUM С 2022 года Минпросвещения РФ совместно с Минздравом РФ проведёт мониторинг здоровья учащихся российских школ. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Хочу сказать, что мы со следующего года планируем организовать мониторинг здоровья школьников с министерством здравоохранения», — сказал Кравцов.

По его словам, у министерства существует тесное взаимодействие с Минздравом, «и, конечно, максимально в рамках компетенций медицинская помощь оказывается».