Минпросвещения РФ промониторит здоровье школьников в 2022 году
Москва, 24 марта, 2021, 14:51 — ИА Регнум. С 2022 года Минпросвещения РФ совместно с Минздравом РФ проведёт мониторинг здоровья учащихся российских школ. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Иван Шилов ИА REGNUM
В школе
«Хочу сказать, что мы со следующего года планируем организовать мониторинг здоровья школьников с министерством здравоохранения», — сказал Кравцов.
По его словам, у министерства существует тесное взаимодействие с Минздравом, «и, конечно, максимально в рамках компетенций медицинская помощь оказывается».