Осло, , 16:23 — REGNUM Совет принимать не более двух гостей в частных домах, остановка занятий спортом в закрытых помещениях и полный запрет на продажу алкоголя в кафе, барах и ресторанах — вот некоторые из мер, с помощью которых правительство Норвегии надеется замедлить распространение коронавирусной инфекции перед Пасхой. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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«Мы понимаем, что это вызовет реакцию там, где практически не было заражения, но мы должны это сделать. Мы видим, что «британский» вариант вируса проявляется там, где раньше вообще не было коронавируса», — заявил 23 марта в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Норвегии Бент Хёйе.

Как отмечают шведские журналисты, проведение досуга в Норвегии перед Пасхой будет сильно ограничено. Но, пожалуй, самое жесткое ограничение коснется подачи алкоголя в ресторанном секторе. Аналогичный запрет был введен весной прошлого года, но тогда он действовал только в Осло.

Новые меры по борьбе с коронавирусом в стране вступят в силу 25 марта и продлятся до 12 апреля.