Москва, , 14:50 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий охоту на землях сельхозназначения и ведение охотничьего хозяйства в лесах зеленых зон, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

Разрешается использование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на расстоянии не более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Поправками в Лесной кодекс РФ уточняется, что в лесах зеленых зон запрещается ведение только тех видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, которые влекут за собой проведение рубок лесных насаждений либо создание объектов охотничьей инфраструктуры.

Речь идет о лесах, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, выделяемых для обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам в отличие от профильного комитета по природным ресурсам выступил против законопроекта.

«Завтра граждане могут выйти за свой огород, а там охотники во всю решают проблемы охоты, то есть речь идет о снятии ограничений, но мы знаем, что охота является опасным видом деятельности и число смертельных случаев удваивается», — отметил депутат Госдумы Владимир Кашин.

Инициатива попирает базовые основы Земельного кодекса, подчеркнул парламентарий.

«Мы знаем, как и на чем охотятся охотники… Вот поле озимое, частное, наши авторы предлагают там вести охоту!» — возмущен представитель комитета.

Он обратил внимание на то, что у авторов инициативы (депутаты от «Единой России» Владислав Резник, Николай Валуев) «есть охотхозяйства» и предложил им ездить друг к другу в гости.

В «Справедливой России» уверены, что за поправками стоит охотничье лобби.

«Дело в том, что за этими живодёрскими инициативами стоит охотничье лобби, которое никак не может успокоиться и собирается делать крайне непристойные вещи», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

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