Москва, , 14:49 — REGNUM Законопроект, лимитирующий число выдаваемый кредитов и микрозаймов, внесли в Госдуму депутаты Игорь Дивинский («Единая Россия») и Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

ЦБ наделяется полномочиями по установлению на основании решения Совета директоров Банка России прямых количественных ограничений, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

Период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, а также значения характеристик кредитов (займов), для которых устанавливаются прямые количественные ограничения, также предполагается определять решением совета директоров Банка России.

Положения законопроекта применяются в отношении кредитов, предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, за исключением ипотеки, автокредитов и кредитов на финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Виды кредитов (займов), к которым могут быть применены прямые количественные ограничения, характеристики указанных кредитов (займов), а также порядок применения в отношении указанных кредитов (займов) прямых количественных ограничений будут установлены нормативным актом Банка России.

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