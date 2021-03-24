Великий Новгород, 24 марта, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече в Москве с президентом Владимиром Путиным доложил главе государства об основных направлениях социально-экономического развития региона.

Kremlin.ru Владимир Путин и Андрей Никитин

«Не быстро, шаг за шагом, но мы развиваемся», — написал Никитин на своей странице в соцсети после встречи.

Губернатор особо отметил, что в 2019—2020 годах впервые за много лет в новгородской области произошел миграционный прирост населения: порядка 600 человек в 2019 году, а по итогам 2020 года — более 2000 человек.

«То есть число людей, которые приняли решение жить, работать, учиться в Новгородской области второй год подряд превышает число тех, кто решил покинуть регион, переехать. Это важный результат той работы, которая проделана за последние 4 года», — подчеркнул Андрей Никитин.

Он высказал слова благодарности президенту за внимание и поддержку, которую он оказывает Новгородской области.