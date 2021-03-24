Стокгольм, , 16:26 — REGNUM Число случаев заболевания COVID-19 за последние две недели в Швеции увеличилось на 18%. Однако несмотря на такое ухудшение эпидемиологической обстановки, в Агентстве общественного здравоохранения посчитали, что новые ужесточения карантина «не актуальны». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно новым данным Агентства общественного здравоохранения, число случаев заболевания COVID-19 резко увеличивается в нескольких регионах Швеции.

Однако, заверил госэпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, новых ограничений не предвидится.

«Мы не верим, что принятие дополнительных мер так сильно что-то изменит. Что нам нужно, так это более строгое соблюдение уже действующих ограничений», — заявил Тегнелл в ходе пресс-конференции 23 марта.

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