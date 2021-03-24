Москва, , 14:47 — REGNUM Работа территориального управления Следственного комитета Воронежской области получила негативную оценку председателя СКР Александра Бастрыкина. Руководитель СУ СКР по Воронежской области 23 марта выступил с отчетом на оперативном совещании у главы ведомства.

В частности, отмечено, что в Воронежской области (наряду с другими регионами) «в результате необоснованных обжалований следственными органами решений представителя надзорного органа расследование уголовных дел откладывается на длительное время».

В целом, отмечалось на совещании, в 2020 году в два раза сократилось количество отмененных постановлений о возбуждении уголовного дела и фактов возвращения дел для дополнительного следствия. Александр Бастрыкин напомнил руководителям территориальных следственных управлений СК России о необходимости лично изучать уголовные дела в целях дачи полной, объективной и непредвзятой оценки с точки зрения обеспечения открытого правосудия.