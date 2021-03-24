Стокгольм, , 15:14 — REGNUM За последние пять недель в Стокгольмском регионе резко увеличилось число детей с установленным заболеванием COVID-19. Об этом, как сообщила новостная служба SVT Nyheter, заявила в ходе пресс-конференции главный инфекционист столицы Мария Остлунд.

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«Больше всего уровень распространения вырос среди школьников», — отметила она.

По ее словам, в течение 5-й недели в регионе было выявлено 303 новых случая заболевания COVID-19 на 100 000 жителей в возрасте 15−19 лет. Через неделю, по прошествии спортивных каникул, в ходе 10-й недели, на 100 000 жителей той же возрастной группы было обнаружено уже 1 054 случая заболевания.

Поскольку все больше и больше детей в Стокгольме проходят тестирование, растет и число пострадавших детей младшего возраста. В возрасте от 5 до 14 лет на 5-й неделе приходилось 135 случаев на 100 000 жителей. Пять недель спустя цифра выросла до 443 случаев.