Анкара, , 14:50 — REGNUM Турция намерена продолжать развивать свои отношения с Россией, США, Евросоюзом и арабскими странами, и будет учитывать при этом собственные интересы и ожидания. Об этом 24 марта заявил турецкий президент Тайип Эрдоган на 7-м конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

«Турция продолжит выстраивать отношения с разными государствами от России до США, от ЕС до арабских стран с учетом собственных интересов и ожиданий», — сказал он.

Также турецкий лидер отметил, что Анкара готова расширять число дружественных для нее государств и устранять разногласия для того, «чтобы превратить регион в зону стабильности».

«Усилия Турции по урегулированию сирийского конфликта будут продолжаться до тех пор, пока в этой стране не сформируется система власти, отражающая интересы всех слоев общества. Анкара продолжит поддержку сирийского народа», — добавил Эрдоган.

При этом он уточнил, что Турция не собирается «делать выбор между Западом и Востоком».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее благодарственное письмо из посольства Турецкой Республики поступило в адрес главного врача и коллектива Унечской центральной районной больницы Брянской области. В нем чрезвычайный и полномочный посол поблагодарил медиков за заботу о пациенте из Турции.