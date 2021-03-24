Махачкала, , 14:48 — REGNUM Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поддержал другого бойца Александра Шлеменко, выступающего с критикой рэпера Моргенштерна. Бывший чемпион UFC опубликовал запись с высказыванием Шлеменко 24 марта в сторис своего Instagram-аккаунта.

Александр Шлеменко в своём видео называет рэпера Моргенштерна «чёртом» и «бесом». Нурмагомедов подписал репост: «Саша, всё правильно. На самом деле ценности поменялись, и самое страшное в этом — дети. Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов».

Ранее Хабиб Нурмагомедов уже выступал с критикой рэперов Тимати и Егора Крида. Причиной конфликта тогда стало проведение концерта артистов в Дагестане.

Читайте ранее в этом сюжете: UFC исключил Хабиба Нурмагомедова из всех рейтингов