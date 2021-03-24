, 14:45 — REGNUM Европейский союз раскритиковал запрет иностранным гражданам владеть земельными участками в приграничных районах Крыма. Об этом сообщается на сайте ЕС.

«ЕС не признает этот указ и рассматривает его как очередную попытку «принудительной интеграции» … полуострова в состав России», — говорится в заявлении.

В Евросоюзе считают, что указ может «понудить жителей региона принять гражданство России», что ведёт к «произвольному лишению права собственности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам, иностранным юридическим лицам и лицам без гражданства владеть участками земли на территории Крыма. Запрет вступил в силу 20 марта 2021 года.

Ограничение распространяется на 19 из 25 муниципальных образований Крыма, включая Евпаторию, Керчь, Ялту, Судак и частично Севастополь.