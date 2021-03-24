Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Конституционный суд Грузии 24 марта принял к рассмотрению иск лидера Лейбористкой партии, депутата парламента Грузии Шалвы Нателашвили, который требует лишить его депутатского мандата. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Нателашвили, как и большинство оппозиционных депутатов, получивших место в парламенте в ходе выборов 2020 года, подал заявление об отказе от депутатских полномочий. В ходе голосования в парламенте ему и другим подавшим заявления было отказано в этом.

«Как вы знаете, принудительный труд запрещён международными конвенциями, в том числе нашей конституцией, и считается формой рабства. Когда вы пишете заявление о том, что не хотите нигде работать, особенно если вы отказываетесь быть членом парламента, и вам отказывают, это противоречит международным конвенциям», — сказал Нателашвили журналистам.

Лидер «лейбористов» призвал остальных депутатов от оппозиции последовать его примеру. Кроме того, депутат выразил надежду, что Госдеп США поможет оппозиции отстранить от власти правящую партию «Грузинская мечта».

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

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