Москва, , 14:43 — REGNUM В России растет интерес населения к игре на фондовом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев, комментируя высказывание первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова о том, что данный тренд не вызывает опасения регулятора.

«Интерес населения к игре на фондовом рынке повышается, и регулятор следит за этим, — сказал Алиев. — ЦБ разделил участников рынка на неквалифицированных инвесторов и профессиональных участников. Более широкие возможности можно получить после тестирования. Если не пройти тест, частный инвестор все же сможет приобрести нужные бумаги, но не более чем на 50−100 тыс. руб. При этом, чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно будет иметь на счете 10 млн руб. Так ЦБ пытается ограничить риски».

А риски, как подчеркнул Алиев, есть, и они повышаются, когда граждане в погоне за высокой доходностью пытаются вложиться в рисковые и иностранные акции.

«Да и в целом рынок волатильный, и на нем всегда будут и падения, и рост, и кому-то может не повезти и не удастся избежать разочарования, — сказал экономист. — В остальном население вкладывается в облигации в иностранной валюте, рублевые облигации, корпоративные рублевые облигации и так далее. Риски у данных инструментов невысоки, поэтому серьезных опасений пока нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доля активов, инвестируемых населением РФ на фондовый рынок, составила примерно 5,5% ВВП.

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