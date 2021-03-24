Киев, , 14:43 — REGNUM Украинцы больше не верят в состоятельность президента Зеленского в переговорах и урегулировании конфликта в Донбассе, поэтому глава Украины, держа в мыслях второй президентской срок, становится все более «правым», заявил в своем комментарии 24 марта политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, рассуждая о текущей ситуации в стране.

Эксперт отметил, что время, когда Зеленский мог пиариться на переговорах по Донбассу, давно прошло.

«Общество больше не доверяет этим переговорам, не верит в их эффективность. И больше пиариться на них невозможно… Дрейф вправо и самого Зеленского, и его партии «Слуга народа» — это очевидная реальность, и сам украинский президент тоже будет «праветь»», — считает политолог, уточнив, что таким образом президент пытается выстроить для себя прочную, по его мнению, платформу для возможности баллотироваться на второй срок.

Бортник напомнил, что во время предвыборной кампании Владимира Зеленского его основным оппонентом был лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

«Но сейчас он (Порошенко) почему-то, перестал интересовать действующего президента. И теперь глава государства и правящая партия «Слуга народа» ведут войну с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком», — заявил специалист.

По его мнению, Виктор Медведчук более сильный противник, чем Порошенко, и Зеленский боится политической конкуренции в этом направлении.

«Корень этой проблемы — это политическая конкуренция внутри Украины, это падение рейтинга власти и рост рейтинга оппозиции», — сказал политолог.

Также он уточнил, что еще одним моментом в этом противостоянии является тот факт, что Президент надеется коммуницировать с Россией без участия Медведчука.

«Медведчук был каналом коммуникации между офисом президента и Кремлем, и сегодня этот канал коммуникации прерывается таким образом. То есть это попытка выстроить новую коммуникацию, возможно, вне рамок «Минска», вне рамок переговорщиков, вынудив Россию пойти на определенные уступки», — резюмировал Бортник.

ИА REGNUM напоминает, что согласно последним соцопросам, 69% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении и лишь 16% придерживаются противоположного мнения. Среди ключевых проблем, с которыми не справляется власть, респонденты назвали низкий уровень зарплат и пенсий (37%), коррупцию (34%), высокие коммунальные тарифы (33%), военный конфликт в Донбассе (31%).