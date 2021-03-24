Нижний Новгород, , 14:42 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 марта выявили 1535 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1546 новых носителей коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 568 258 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 328 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 199, в Саратовской области — 159, в Пермском крае — 126, в Башкирии — 111, в Пензенской области — 106, в Ульяновской области — 99, в Кировской области — 92, в Удмуртии и Оренбургской области — по 81, в Чувашии — 48, в Татарии — 44, в Мордовии — 38, в Марий Эл — 23.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 105 330 случая, в Самарской области — 54 338, в Саратовской области — 53 692, в Пермском крае — 50 412, в Ульяновской области — 50 122, в Пензенской области — 41 295, в Оренбургской области — 39 440, в Кировской области — 39 103, в Башкирии — 31 598, в Удмуртии — 30 104, в Чувашии — 22 477, в Татарии — 19 153, в Мордовии — 18 794, в Марий Эл — 12 389.

Полностью выздоровел 516 578 жителей округа, за последние сутки выписаны 1690 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 12 010 человек, за минувшие сутки скончались 65 жителей Поволжья. Накануне умерли 69 жителей округа.

По-прежнему более чем в два раза отличаются данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 23 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 371 человек, в течение последних суток зарегистрирован один летальный случай. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 743 жителя Удмуртии скончались с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной прошлого года максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта в России с начала пандемии подтвержден 4 483 471 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 8861 новый носитель SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 4 098 400 жителей России, за сутки выписаны 10 355 человек. 96 219 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 401 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 288 852 человека.