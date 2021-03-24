Сеул, , 14:43 — REGNUM Семь из десяти граждан Южной Кореи хотят получить прививку от COVID-19. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и министерства культуры, спорта и туризма страны.

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Согласно результатам опроса, проведённого с 17 по 18 марта среди 1000 человек старше 18 лет, вышеуказанный ответ дали 67,8% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 12,9% респондентов, 19,1%— не смогли дать точного ответа.

Между тем, 93,8% опрошенных согласны с необходимостью соблюдать карантинные меры после вакцинации, а 83,1% респондентов согласны с возможным ужесточением карантинных правил в рамках борьбы с COVID-19. Также многие согласились с тем, что нарушители карантинных мер должны выплачивать компенсацию за последствия их действий.

Отметим, что за минувшие сутки первую дозу вакцины от COVID-19 в стране получили 20 151 человек. В общей сложности от COVID-19 в Южной Корее привились 703 612 человек.