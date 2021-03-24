Пекин, , 14:40 — REGNUM Пресс-канцелярия Государственного совета КНР обнародовала доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году. В документе раскрываются факты, касающихся некомпетентных действий Вашингтона по сдерживанию пандемии коронавирусной инфекции, которые в итоге привели к трагическим итогам и подрыву американской демократии.

В качестве эпиграфа к докладу использованы слова афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате жестокого задержания полицейскими»: «Я не могу дышать».

«Эпидемия вышла из-под контроля и превратилась в человеческую трагедию из-за безрассудной реакции правительства. К концу февраля 2021 года на Соединенные Штаты, где проживает менее 5% населения мира, приходилось более четверти подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире и почти пятая часть смертей от этой болезни в мире», — говорится в докладе.

Также отмечается, что «беспорядок в американских демократических институтах привёл к политическому хаосу».

«Испорченная деньгами политика исказила и подавила общественное мнение, превратив выборы в «шоу одного человека» из богатого класса, а доверие людей к американской демократической системе упало до самого низкого уровня за последние 20 лет», — подчеркивают авторы доклада.

Кроме того, заявляется о систематической расовой дискриминации, которой подвергались группы этнических меньшинств в США, а также достигших рекордного уровня торговле оружием и инцидентах со стрельбой. Также авторы доклада пишут об увеличившемся разрыве между богатыми и бедными.

«Эпидемия привела к массовой безработице. Десятки миллионов людей потеряли медицинскую страховку. Уязвимые группы населения стали самыми большими жертвами безрассудной реакции правительства на эпидемию», — подчеркивается в документе.

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