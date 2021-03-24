Пекин, 24 марта 2021, 14:40 — REGNUM Пресс-канцелярия Государственного совета КНР обнародовала доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году. В документе раскрываются факты, касающихся некомпетентных действий Вашингтона по сдерживанию пандемии коронавирусной инфекции, которые в итоге привели к трагическим итогам и подрыву американской демократии.
В качестве эпиграфа к докладу использованы слова афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате жестокого задержания полицейскими»: «Я не могу дышать».
Также отмечается, что «беспорядок в американских демократических институтах привёл к политическому хаосу».
Кроме того, заявляется о систематической расовой дискриминации, которой подвергались группы этнических меньшинств в США, а также достигших рекордного уровня торговле оружием и инцидентах со стрельбой. Также авторы доклада пишут об увеличившемся разрыве между богатыми и бедными.
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