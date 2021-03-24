Минск, , 14:39 — REGNUM Утром 24 марта в Минске группа граждан Белоруссии с государственными флагами и плакатами пикетировала посольство Литвы. Аналогичная акция прошла около дипмиссии Польши.

Собравшиеся потребовали от стран Евросоюза прекратить вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Они также потребовали снять с довольствия осевших в Варшаве и Вильнюсе противников Александра Лукашенко.

В руках собравшиеся держали плакаты с такими надписями: «Польша — гиена Европы», «Латушко, сколько стоит торговля Родиной?» (обращение к белорусскому оппозиционеру Павлу Латушко, — прим.), «Не допустим нового геноцида белорусского народа», «Нет польскому реваншизму!».

Плакаты аналогичного содержания были у собранных под государственными флагами Белоруссии около посольства Литвы. Они клеймили позором заподозренных в «предательстве» сограждан-оппозиционеров, а также выказывали поддержку Александру Лукашенко.

Государственные СМИ Белоруссии активно освещают эти мероприятия.

Тем временем: МИД Польши вызвал посла Белоруссии по делу Союза поляков

Напомним, накануне, 23 марта представители той же части белорусской общественности пикетировали в Минске посольства США и Украины. Обошлось без задержаний.

Читайте подробности: В Минске прошли пикеты у посольств США и Украины