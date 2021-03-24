Цюрих, Швейцария, , 14:51 — REGNUM Бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и бывшего генерального секретаря организации Жерома Вальке отстранили от любой футбольной деятельности. Таково решение судебной палаты независимого комитета по этике ФИФА, сообщает пресс-служба организации.

Судебная палата заключила, что Блаттер и Вальке виновны в различных нарушениях кодекса этики федерации. Их обоих отстранили от деятельности, связанной с футболом, на шесть лет и восемь месяцев и наказали штрафом в размере 1 млн швейцарских франков.

В 2015 и 2016 годах Блаттеру и Вальке уже запрещали футбольную деятельность, и срок ограничений ещё не истёк. Потому для Блаттера новый запрет начнёт действовать 8 октября 2021 года, а для Вальке — 8 октября 2025 года.

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