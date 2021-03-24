Москва, , 14:39 — REGNUM Российская певица Юлианна Караулова опубликовала клип на песню «Так сильно». Видеоролик 24 марта попал в тренды русскоязычного YouTube.

Исполнительница обрадовала поклонников — в самом конце клипа Юлианна продемонстрировала, как изменилась её фигура из-за беременности. За сутки видеоролик посмотрели более 470 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что Юлианна Караулова состоит в отношениях с саунд-продюсером Андреем Чёрным, который также принял участие в съёмках нового клипа. Пара познакомилась в 2004 году на съемках проекта «Фабрика звёзд-5».

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