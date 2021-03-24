Тольятти, Самарская область, , 14:38 — REGNUM Волжский автомобильный завод представил версии Lada XRAY с обновлённой роботизированной трансмиссией АМТ и мотором объёмом 1,6 л мощностью 106 л. с. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба компании.

В новых комплектациях XRAY стоит 805 900 рублей. Кроме того, рестайлинговой XRAY полагается три пакета опций: Comfort, #Club и Luxe/Prestige.

Трансмиссия АМТ у новых комплектаций модели отличается быстродействием — переключение передач происходит на 30% быстрее по сравнению с предыдущей версией АМТ.

Также у автомобиля теперь есть зимний режим. Он позволяет начинать движение сразу со второй передачи. В компании заверили, что владельцы машин с классическим «автоматом» не заметят разницы в управлении, но при этом расход бензина будет значительно ниже, как у автомобилей с механической трансмиссией.

Ранее компания АвтоВАЗ запатентовала внешний вид модели Lada Largus Cross. Автомобиль получит больший дорожный просвет (195 мм), обновлённые крылья, а также новый капот, бампер, решетку радиатора и боковые зеркала.

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