Симферополь, 24 марта, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Почти 1,5 трлн рублей составил ущерб, нанесенный республике Крым, водной блокадой, организованной Украиной. Данные были представлены 24 марта в Государственном совете Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По результатам работы специальной рабочей группы сумма ущерба от водной блокады Крыму оценена в на 1,476 трлн рублей. Именно эта сумма будет указана в иске, который Крым планирует направить к Украине, сообщил «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что иск к Украине о возмещении причиненного региону ущерба будет направлен в суд до конца первого полугодия 2021 года.